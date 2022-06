¿Se muda Henry Martín del América?

El jugador aclara su situación luego de los rumores sobre su supuesta salida del América y todavía desconoce si tendrá algunos días para descansar de cara a la Liga MX.

Por: Mauro Palacios 09 de junio 2022 · 11:32 hs

Uno de los posibles movimientos en este mercado de fichajes lo podría protagonizar Henry Martín del América, a lo que el propio futbolista salió a aclarar que su cabeza está puesta en las Águilas para este Apertura 2022 de la Liga MX.

El rumor lo vincula con Puebla, por lo que el delantero afirmó que en los últimos días lo han vinculado con una gran cantidad de equipos del futbol mexicano.

“Me han llegado muchas imágenes de amigos, compañeros: ¿es cierto esto? ¿es cierto lo otro? Ya me pusieron de novio de todos los equipos. Yo como les digo, a mí no me han dicho nada, yo no he tenido acercamiento con nadie”.

Con respecto a la Selección Mexicana, indicó que está ilusionado y que no tiene su lugar asegurado para estar en el plantel, pensando en la Copa del Mundo en Qatar 2022.

“Tengo mucha confianza de mis capacidades, de lo que pueda hacer y sé que puedo pelear ese lugar. Hay lugares disponibles, no sé cuántos delanteros vaya a llevar (Gerardo Martino), pero yo se que puedo pelear. Me siento con posibilidades”.