Se paraliza el Mundo Boca, habló Sebastián Battaglia

Sebastián Battaglia rompió el silencio en diálogo con TyC Sports y tocó muchos temas, y en un momento se refirió a la tremenda presión que se vive en el conjunto de La Ribera partido a partido.

Por: Mauro Palacios 10 de agosto 2022 · 15:46 hs

Los pasos de Sebastián Battaglia, fueron varios y hubo momentos complicados, que terminaron estallando tras la eliminación de la Copa Libertadores a manos de Corinthians. En este sentido, el León se refirió a que no pudo llevar el proyecto como hubiese deseado y confesó que, a veces, entre partido y partido "era el fin del mundo".

"Hubo muchos momentos durante mi paso en los que cada partido parecía que era el fin del mundo. Del ganar a perder cambiaba todo demasiado rápido. Soy un convencido que los procesos deberían llevarse con tranquilidad y convencimiento. Hace poco lo dijo Gallardo, y si lo dice un técnico que hace tantos años está en una institución, imaginate para uno que recién empieza. Creo que hay que creer en los proyectos".

Se refirió al conflicto que hubo con Agustían Almendra. "En su momento pasó lo que pasó, no quiero entrar en detalles. Como cabeza de grupo era la decisión que tenía que tomar y se tomó. Después no hubo vuelta a atrás porque era lo que debía hacer. Era la decisión que tenía que tomar para que el grupo se sienta bien y para que los chicos de Inferiores sepan los valores que hay que tener", comentó el extécnico Xeneize.

"Lo de Agustín (Almendra) me dio tristeza por lo que se vivió. No es algo feliz. Me pone triste alejar a un jugador, pero tengo que mantener las reglas. El respeto tiene que ser con todos", justificó Battaglia.

Por último, agregó. "Almendra tiene una condiciones enormes, eso no se discute. Pero tiene que pensar las situaciones que ocurrieron; hay cosas que tiene que respetar. Le van a servir de aprendizaje".

"Veremos cómo se da el día de mañana, pero no le cierro la puertas. Boca es mi casa y lo pongo por delante de todo", expresó el ex entrenador del Xeneize, y agregó: "A Boca lo vamos a seguir viendo como miramos todos los partidos. Nos gusta el fútbol. Soy hincha de Boca, siempre quiero que le vaya bien".