Se perfila el once del PSG ¿Messi de titular?

Messi espera para su regreso a las canchas y mañana el PSG enfrenta al Reims, conoce el once titular del equipo de Paris.

Por: Facundo Agudo 28 de Agosto 2021 · 15:39 hs

A las 20:45 del próximo domingo en Francia, el PSG se medirá ante el Reims, por una nueva jornada de la Ligue 1, el objetivo del equipo de Pocchetino será seguir ganando y afianzadonse a la cima de la tabla. ¿ es hora del debut de Messi en el equipo de la capital de Francia?

En medio de todos los idas y vuelta, por la salida de Mbappé al Real Madrid, todos esperan el debut de Messi en la liga francesa, tras una pretemporada rara para el argentino parece que ha llegado su hora de volver al verde césped.

"La semana ha sido muy buena para Leo, por lo que esperamos que la semana que viene es larga y esperamos que si va todo bien pueda estar en el grupo y empiece a ser parte del equipo en la parte competitiva", declaraba Mauricio Pochettino al ser consultado por el físico de Messi.

Messi no tiene minutos oficiales desde que Argentina venció por 1-0 a Brasil en la final de la Copa América y si bien mañana no iría de entrada Messi seguro haga su debut entrando desde el banco, el once probable del PSG será el siguiente:

Navas; Hakimi, Kimbembe, Marquinhos, Kherer; Paredes, Verratti, Wijnaldum, Ander Herrera; Di María y Draxler serían los elegidos por el entrenador rosarino para la cuarta jornada de una Ligue 1