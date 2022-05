Se puede determinar prisión preventiva para Sebastián Villa

El abogado de Rocío Doldan habló de la denuncia al futbolista de Boca y fue claro sobre que no hay negociación posible y puntos de los que son gravísimos.

Por: Mauro Palacios 17 de mayo 2022 · 09:56 hs

Si bien Juan Román Riquelme no se expresó sobre este gravísimo tema que debería estar por encima de todo, Sebastián Villa vive momentos muy complicados en su vida extra futbolística y no es la primera vez.

Denuncia en su contra por violencia de género e intento de homicidio y una imagen pública que cada vez empeora más. Roberto Castillo, abogado de la víctima, habló de la posibilidad de que Villa vaya a prisión.

"Se puede determinar una prisión preventiva para Villa. Acá hay expectativas de penas de 20 años, no hay negociación posible. Hubo tentativa de homicidio, abuso carnal y operaron para no dejar salir a la chica". Además, agregó: "Hoy se ratificó la denuncia. Rocío estuvo alrededor de 5hs declarando. Por momentos tuvimos que cortar porque la declarante se quebró al declarar. Si hay arreglo, estamos diciéndole a la sociedad que cualquiera que tenga plata pueda hacer lo que quiera. Acá Villa tiene que cumplir".

"El club seria un damnificado patrimonial. No le puedo hacer ningún reproche por poner a Villa a jugar. Aún no se quebró su principio de inocencia. Desde Boca no se contactaron con Rocío. Por el protocolo que tiene el club, lo único que pueden brindar es ayuda psicológica", sentenció. Y también apuntó contra la AFA: "No se comunicaron con nosotros. Creo que podrían tener un gesto con las familias. Hubiese sido empático de su parte".

"Desconozco que Villa haya denunciado extorsión. ¿Quieren decir que se extorsiona por un hecho que hizo? No sé si le conviene. Es la misma fiscalía que estuvo en el caso anterior. Ya saben como se maneja el acusado".