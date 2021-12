Se retiró Sergio Aguero y apareció su mamá

Adriana Agüero publicó en su Instagram un video con una carta para su hijo junto a las imágenes de su vida que hacen llorar al mundo.

Por: Mauro Palacios 15 de Diciembre 2021 · 11:54 hs

Sergio Agüero anunció esta mañana en una conferencia de prensa brindada en el Camp Nou que por sus problemas cardíacos, detectados en octubre, que debe retirarse del fútbol profesional.

La noticia hizo llorar a la pelota, recibió una gran cantidad de mensajes y reconocimientos, pero sin dudas la que más emocionó fue su madre. Adriana Agüero, al publicar en su Instagram una emotiva carta.

"Hoy es un día de emociones encontradas, tristezas, alegrías, recuerdos que vienen a mi cabeza, como el día que supe que venías a este mundo. Pero jamás pensé que la vida me diera está bendición, nunca pensé que llegarías tan lejos. Sos una persona con luz propia, que nos cambió la vida a todos. El King de la familia, de tus amigos, de todas esas personas que te quieren por como sos. Llegó el día de tu retiro, se que no es lo que esperabas o como te hubiera gustado, pero como siempre digo las cosas pasan por algo en esta vida. Tu camino no siempre fue fácil, el cual supiste atravesar siempre con ese espíritu de guerrero que tenés, porque eso es lo que sos hijo, un Guerrero de la vida, admiro tu fortaleza. Ahora viene otra etapa en tu vida y lo único que voy a pedirte es que disfrutes y seas feliz, solamente eso. Mi mejor regalo es tu vida, seguir con nosotros, con tu hijo, tus hermanos y disfrutar de todo lo que hasta ahora no pudiste. Vamos a estar a tu lado siempre acompañándote. Porque si hay algo que nunca va a cambiar, es cuanto te amamos".