¿Se va Marcelo Bielsa del Leeds?

Toma fuerza el rumor, ya que una fuente directa del club se lo confirmó al un medio británico. Incluso, se habla de un posible despido en enero.

Por: Mauro Palacios 22 de Diciembre 2021 · 09:51 hs

El Leeds United de Marcelo Bielsa no pasa por un buen momento en la Premier League. El equipo del Loco ha recibido 14 goles en los últimos tres partidos y se ubica 16° en la tabla con más encuentros disputados que sus dos perseguidores más cercanos en la lucha por el descenso.

Una fuente directa del club le confirmó al medio británico Football Insider que Marcelo Bielsa no seguirá en el Leeds la próxima temporada. Cabe recordar que el Loco tiene contrato hasta junio de 2022, y no se caracteriza por dejar los equipos antes de la finalización del vínculo, pero incluso barajan despedirlo antes si los resultados no cambian.

Por otro lado, no se puede dejar de mencionar que este duro presente coincide con las lesiones de jugadores clave como Patrick Bamford, el mediocampista de la selección inglesa Kalvin Phillips y el capitán, Liam Cooper.

Leeds no gana hace cuatro partidos. De hecho, solamente tiene tres victorias en 18 jornadas disputadas. Ahora, tendrá dos duros compromisos antes de cerrar el año, Liverpool en Anfield y Aston Villa en Ellan Road. No obstante, hay un gran sector de los aficionados que apoyan al Loco.