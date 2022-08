Sebastián Sosa descartó irse de Independiente

El arquero uruguayo, que pasó por la Liga MX, perdió la titularidad y mientras se recupera de una molestia, analizó su presente en el club.

Por: Mauro Palacios 11 de agosto 2022 · 13:29 hs

Sebastián Sosa rompió el silencio y se refirió a su presente en Independiente que está lejos de ser el ideal. Luego de haber llegado a ser figura e indiscutido en el Rojo, el arquero uruguayo se recupera de una molestia y ha perdido la titularidad con Milton Álvarez.

El futbolista de 35 años le respondió a quienes pusieron en duda la lesión que lo marginó en los últimos encuentros del Rojo. "En marzo me desgarré los dos gemelos. Soy de los que va para adelante y ese quere estar siempre a veces te juega en contra. En esa oportunidad si hubiera parado por ese dolorcito habría estado menos tiempo afuera. Ahora tuvimos cambio de entrenador de arqueros y eso me llevó a que sienta una sobrecarga. Es un dolor que uno ya lo conoce. Hable con el doctor y me aconsejó parar 4 o 5 días para no cometer el mismo error".

En tanto, también se expresó acerca de la bandera que apareció hace unos días con una leyenda que decía "basta del arquerito perdedor". "Son cosas raras, nunca me pasó. Antes había estampitas de San Sosa. Ni soy un fenómeno cuando te hacen las estampitas ni espantoso cuando te meten un gol. Después del partido con Patronato empecé a sentir el rechazo".

"Dentro del fútbol todo se sabe. No me detengo en eso. Es un golpe bajo, no suma para nada. Son cosas que restan en una gran institución. La propia gente nuestra mete piedras, hay que tomarlo como de quién viene", disparó en una entrevista con Un buen momento, por Radio La Red.

Sobre el presente del club, atraviesa un momento complicado en el arranque de la Liga Profesional y se ve convulsionado a nivel político, se prepara para las elecciones el próximo 2 de octubre.

"En febrero sentí mucho apoyo para quedarme. La cosa iba bien. Pasaron muchas cosas en lo deportivo y en lo institucional, no se pudo continuar el proceso de Eduardo (Domínguez). Se buscan culpables y explicaciones. Todo está dentro de la cancha. Uno tiene responsabilidad, pero es algo compartido. No es para apuntar a uno. Hay que hacer una revisión de todas las áreas".

Por otro lado, al ser consultado sobre si tiene deseos de emigrar, el arquero lo descartó por completo. "Soy un tipo que siempre ha cumplido con los contratos. No hace mucho tiempo elegí seguir en Independiente por el cariño de la gente, el respeto que me manifestaron siempre. Y no cambia eso. Estoy contento. Lamentablemente no acompañaron los resultados".

En tanto, contó que Julio Falcioni está abierto a escuchar las inquietudes de cada uno de los futbolistas del plantel. "Siempre está abierto a escuchar y a saber la dificultad o necesidad de cada uno. Yo trataré de seguir entrenando y prepararme de la mejor manera. Hay algo importante que es el Mundial pero para llegar pienso que hay que rendir en tu cliub y es lo que te abre la puerta de la selección. Trato de pensar partido a partido".