Sergio Ramos "Soy jugador del PSG y voy a defender a mi equipo, haré todo lo que pueda por pasar"

El PSG se enfrentará al Real Madrid por los octavos de final de la Champions League y Sergio Ramos volverá al Santiago Bernabéu, pero será vistiendo la camiseta del PSG, otro que vuelve a enfrentar al Madrid es Leo Messi.

Por: Facundo Agudo 13 de Diciembre 2021 · 16:23 hs

A raíz de esto Sergio Ramos se expreso “volver a casa después de no haber tenido una despedida es muy gratificante”.

También hablo sobre el tan esperado enfrentamiento entre Real Madrid y PSG, "El destino es caprichoso. Me hubiese gustado que nos tocase otro equipo. Sabéis el cariño que tengo al Madrid, a la afición y eso no va a cambiar nunca. Toca afrontar el presente: ahora soy jugador del PSG y voy a defender a mi equipo, haré todo lo que pueda por pasar la eliminatoria".

Y para cerrar la entrevista, hablo sobre lo que espera de este partido, "El Madrid atraviesa un buen momento, pero quedan meses para ese partido. A mi me toca defender mis intereses, que es el PSG. Me he enterado estando en casa. Cuando he llegado en el avión, el United me 'molaba' como enfrentamiento y luego el sorteo no ha sido válido. Es una mezcla de sensaciones, me hubiese gustado no tener ese enfrentamiento. Pero volver a casa después de no haber tenido una despedida es muy gratificante. Me hubiese gustado que fuese de otra manera, pero así son las cosas".