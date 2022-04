Siguen apareciendo trabas en la renovación de Dembélé con el Barcelona

El Barcelona no ha obtenido una respuesta positiva de parte de Moussa Sissoko, agente de Ousmane Dembélé.

Por: Facundo Agudo 05 de Abril 2022 · 12:57 hs

Gracias a la insistencia de Dembélé, parte de la directiva del Barcelona logro reunirse con Moussa Sissoko, agente del jugador francés, con la idea de destrabar su renovación. Desde el Barcelona no darán el brazo a torcer y no van a aumentar su oferta, el agente del jugador parece que tampoco y esta decidido a no aceptar una renovación a la baja.

Ahora es tiempo de que el jugador se siente a estudiar su futuro, si decide negociar con el Barcelona o lo contrario, si decide no renovar con el club catalana y buscar otro club la próxima temporada.

A pesar de esto las dos partes salieron optimistas de la reunión y se determino un periodo para reflexionar para ver hasta donde puede llegar los esfuerzos de cada una de las partes. Para llegar a buen puerto el Barcelona deberá hacer un esfuerzo económico y el jugador y su entorno deberán ser más flexibles en sus exigencias.