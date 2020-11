Simeone: "Todos crecimos queriendo ser Maradona"

El actual Director Técnico del Atlético de Madrid, el argentino Diego Simeone, ha dado unas declaraciones previo a la visita de su equipo frente al Valencia en un encuentro correspondiente a la jornada 11 de La Liga.

Por: Xavier Mejía 27 de Noviembre 2020 · 18:39 hs

Simeone, comentó lo exigente del calendario en la actual temporada, ya que tienen un partido cada 3 días y esto es perjudicial para la salud de los jugadores, "¿Si mi plantilla es corta?, pero es lo que hay... no podemos controlarlo", dijo en rueda de prensa.

Diego Simeone

Simeone continúo indicando, "No puedes pensar en lo que va a suceder y hay que resolver cada semana en función del rival y de los cincos cambios. El partido dura 90 minutos. La calidad de minutos es más importante que la titularidad, eso te permite ser competitivo todo el encuentro".

Con respecto a sus posibles bajas en la delantera de cara al próximo encuentro Simeone aclaró, "El doctor explicará la situación de Costa. Es importante para nosotros tanto en el vestuario como en el césped, le necesitamos. Suárez está en proceso de recuperación y seguro que le falta poco para estar con nosotros".

Se le preguntó sobre su posibilidad de ganar La Liga con un Real Madrid y Barcelona que buscaran venir de atrás, respondiendo "No tenemos otro pensamiento que el partido a partido. Eso nos llevará a cumplir los objetivos".

No dejo pasar la oportunidad para hablar sobre el reciente fallecimiento del que fuera su ex compañero y compatriota, Maradona "Me quedó con el deportista que conocí, con el que coincidí. Todos crecimos queriendo ser Maradona. Su perdida causó un dolor enorme en Argentina, es historia. Nos dio emociones que superan cualquier otra cosa que haya sucedido en lo deportivo", concluyo.

Diego Simeone y Diego Armando Maradona

Este es un encuentro clave para los locales quienes se ubican en el puesto 9 con 12 puntos, de cara a buscar subir en la tabla, mientras que el Atlético es segundo con 20 puntos y buscara mantenerse y porque no, empatar el primero lugar.