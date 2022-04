Simeone pierde a uno de los suyos antes de jugar contra el City

El Cholo Simeone se queda sin una figura para enfrentar al Manchester City en Champions League

Por: Alejandro Liporacci 04 de Abril 2022 · 13:50 hs

Este martes arrancan los encuentros de Cuartos de Final de la UEFA Champions League y uno de los partidos para prestarle mayor atención será el que se lleve a cabo entre el Etihad Stadium entre el Manchester City de Pep Guardiola y el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, en un duelo que reunirá a muchas estrellas y diferentes estilos.

Ambos equipos llegan en buen estado de forma, los dos elencos ganaron a sus rivales en liga antes del duelo europeo y sus referentes ofensivos están en positivo con el gol. El Manchester City venció como visitante 0-2 al Burnley, mientras que el Atlético venció de local 4-1 al Deportivo Alavés.

Y en este último partido de los colchoneros, no todo fue alegría para el equipo de Simeone. Especialmente porque uno de sus jugadores principales no pudo completar el encuentro y es no será parte del compromiso ante el conjunto ciudadano: José María Giménez.

El defensor uruguayo ha quedado fuera de la delegación viaje tras haber sufrido una lesión muscular en el reciente encuentro ante el Alavés, el charrúa tuvo que ser sustituido por Felipe a falta de seis minutos para completar el compromiso.

"José María Giménez no forma parte de la expedición rojiblanca a Manchester. El defensa uruguayo se retiró en los minutos finales del encuentro ante Deportivo Alavés debido a unas molestias (...) Los servicios médicos rojiblancos le realizaron diferentes pruebas y finalmente no viaja a Inglaterra. La evolución de sus molestias marcará su reincorporación al trabajo de grupo", señaló el club en un comunicado.