¿Sin fútbol de por vida? Querétaro recibe malas noticias sobre La Corregidora

Los Gallos tienen el inmueble a concesión, por lo que podrían perder el estadio

Por: Gerardo Romero 08 de Marzo 2022 · 18:10 hs

Los Gallos Blancos de Querétaro no dejan de recibir malas noticias esta semana, debido a que no solo tienen presente la posible desafiliación del futbol mexicano por los actos de violencia registrados el sábado en el partido contra los Rojinegros del Atlas, sino que también conocieron que podrían ‘perder’ el Estadio La Corregidora por lo sucedido en este encuentro.

Este lunes se dio a conocer que la empresa de seguridad que estuvo presente en el Corregidora es ‘patito’, pues tiene muchas irregularidades que han dado de qué hablar, lo que ha generado mayor controversia por lo ocurrido en el estadio, hecho que causó decenas de heridos.

De acuerdo a palabras de la secretaria de Gobierno de Querétaro, Guadalupe Murguía, los Gallos juegan en su estadio ya que lo tienen a concesión, pero tras lo ocurrido, revisarán el contrato de comodato para ver si existe alguna falla, pues de encontrarla lo rescindirían y se quedarían sin sede.

“Me referiré al contrato de Comodato, tendremos que identificar si en los términos de comodato hubo alguna omisión que podría darlo por terminado, pero sería por la vía civil, hablando del comodato”, expresó.

El comodato es el préstamo de un bien o inmueble que se hace de forma gratuita a un tercero, el cual tiene la obligación de restituirlo. Esto quiere decir que el gobierno de Querétaro le prestó a Gallos La Corregidora, y así como le cedió la propiedad para sus juegos, podría quitárselo.

“La seguridad del estadio es responsabilidad privada, por lo que he citado a Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, y a Gabriel Solares, presidente de Gallos. Reconozco que el estado de fuerza pública fue insuficiente y no se aplicó de la forma que se ameritaba. La empresa de seguridad no llevó todos los elementos que debió llevar para el evento”, confesó la secretaria de Gobierno.