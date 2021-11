¿Sin miedo al fracaso? Javier Aguirre justificó la derrota ante Atlas

El estratega asegura que han pasado por un año complicado

Por: Gerardo Romero 29 de Noviembre 2021 · 16:13 hs

El director técnico de Rayados de Monterrey, Javier Aguirre, justificó que el único motivo por el que perdieron el partido de los Cuartos de Final de la Liguilla del torneo Apertura 2021 de la Liga MX ante Atlas fue por la “plantilla corta” que posee el club actualmente.

“Fue un año muy complicado. Somos una plantilla corta, vez el blanco de hoy con seis chicos de la Liga de Expansión y eso fue toda la temporada, expresó el estratega de La pandilla.

Rayados de Monterrey tuvo en la banca a jugadores como Axel Grijalva, Luis Sánchez, Daniel Parra, Jaziel Martínez y José Alvarado en su primer año tras su regreso en el balompié azteca y no le valió para ganar el juego del cruce ante los Rojinegros del Atlas, pero le fue suficiente para alzarse con la Liga de Campeones de la Concacaf.

“La buena noticia es que ganamos una de las competencias que disputamos (....) No tuvimos mucho, ellos se defienden bien, es un equipo dinámico, es difícil hacerles gol. No tuvieron una ocasión clara, no recuerdo alguna en nuestro campo, pero así es el fútbol”, resaltó.

La declaraciones de Aguirre se contradicen con los resultados y cifras obtenidas hasta ahora, debido a que no solo ganaron la Concachampions, sino que también cuentan con la plantilla más cara de la Liga MX según Transfermarkt, con un valor de 80.90 millones, mientras que Atlas apenas supera los 45 millones.