Solari reveló cuál es su mayor deseo como entrenador

El técnico de las Águilas aspira dirigir a River Plate en su carrera

Por: Gerardo Romero 16 de Noviembre 2021 · 20:00 hs

El técnico de las Águilas del América, Santiago Solari, se encuentra bastante centrado en alcanzar una gran participación en la Liguilla del torneo Apertura 2021 de la Liga MX para después coronarse como campeón del torneo azteca, especialmente tras ser el súper líder de la temporada regular el presente año.

Algo interesante es que el técnico argentino expresó que su mayor deseo es convertirse en el entrenador de River Plate de su país, equipo con el que justamente debutó en Primera División.

"Ojalá suceda (dirigir a River), pero el futbol es absolutamente impredecible. En el futbol puede pasar de todo en una semana. De hecho nosotros aquí tenemos un presente espectacular en cuanto a cantidad de puntos, sin embargo, la Liga sigue abierta por la Liguilla", dijo el Solari en entrevista a ESPN.

A pesar de este deseo, el timonel no deja a un lado la posibilidad de convertirse en el seleccionador nacional de Argentina para un futuro, trabajo que actualmente posee Lionel Scaloni.

"Sí cómo no. He recorrido junto a mi familia prácticamente todo el país. He dado mis primeros pasos en distintos clubes: Renato Cesarini, Newells, Estudiantes de la Plata, Platense y por supuesto en River, que fue lo que me permitió dar el salto para el otro lado", expreso.

Referente a su misión con las Águilas del América, Solari detalló que su objetivo este año es coronarse como campeón del balompié azteca y además mantenerse al mando de la institución.

"Ahora estoy muy metido en México. Estamos, con el cuerpo técnico, con la cabeza puesta acá y todavía tenemos, por lo menos, un año y medio más", concluyó.