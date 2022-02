¡Sorprendente! Hernán Cristante no quería firmar con Querétaro

El técnico reveló que su objetivo era mudarse a Europa antes de firmar contrato

Por: Gerardo Romero 13 de Febrero 2022 · 09:01 hs

El nuevo director técnico de los Gallos de Querétaro de la Liga MX, Hernán Cristante, reveló recientemente que su objetivo era mudarse con su familia a Europa para finalizar sus estudios de la UEFA Pro, pero tuvo que detener dichos planes tras ser contactado por la directiva emplumada para tomar las riendas del equipo.

Durante su presentación como nuevo entrenador, el argentino aceptó que se había alejado un poco de la cancha para seguir con la preparación, pero que ahora está totalmente preparado para lograr que el equipo pueda sumar puntos y escalar posiciones en el presente torneo Clausura 2022.

“Primer mensaje que tuve fue con Aarón (Padilla) había alejado del futbol, mi ruta de idea era cruzar el charco, irme con mi familia, empezar a terminar lo que era el curso UEFA, ese era mi objetivo de vida y las cosas cambian de una semana a otra, llegó la llamada”, expresó.

“Tuvimos una reunión en la que yo les dije que si ellos tenían duda de sacar al DT, a mí no me gusta llegar y cortar la cabeza a alguien, me comuniqué con Adolfo (Ríos) y con Gabriel, por eso viajé a Cancún para conocer todo”, añadió el estratega.

Cristante llega como sustituto del uruguayo Leonardo Ramos, quien no pudo conseguir un solo triunfo en las cuatro primeras jornadas de la Liga MX y se encuentra urgido de puntos para salir del fondo.

"Lo que sí me llamó la atención la excelente comunicación que hay acá y eso me habla de que es una estructura bien organizada y me faculta para trabajar tranquilo”, añadió.

“No estaría acá si la situación no fuera compleja, es la realidad, y como dijo recién tenemos todos una línea que está muy clara: retomar lo básico, tal vez se perdió la identidad, hay que rescatar los que hicieron bien y pulir ese sentido, la idea es estabilizar al equipo hacia arriba y catapultarlo a los lugares que le corresponde”, concluyó.