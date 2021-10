¿Su último mundial? La noticia que los fans de Neymar no querían escuchar

El astro brasileño asegura que Qatar será su última cita mundialista

Por: Gerardo Romero 12 de Octubre 2021 · 21:22 hs

El mundo del fútbol registró una noticia bastante sorpresiva y lamentable, debido a que el astro brasileño Neymar Jr participó en un nuevo documental de DAZN en el que habla de su vida y la carrera deportiva que ha tenido, la cual le ha permitido convertirse en una estrella mundial.

Se trata del último 'DAZN Originals', una serie de documentales que han tratado la vida de algunas de las leyendas más importantes del país como Pelé, Zico, Socrates, Romario, Ronaldo y Ronaldinho.

En esta cinta Neymar habla desde su debut con el Santos hasta la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016 y repasando los complicados momentos que vivió durante el Mundial de Brasil de 2014, donde estuvo a punto de tener que retirarse del fútbol por una lesión.

"No podía mover las piernas, no tenía fuerzas para levantarme. No podía (…)"Fue de los peores momentos de mi carrera. Me estropeó el sueño de jugar un Mundial, jugar la semifinal, la final... No podía mover los pies. Me puse a llorar desesperadamente. Me llevaron al hospital, me examinaron y el médico me dijo: 'tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieres' y le dije, 'dame la mala'. Y dijo: 'estás fuera del Mundial'. Yo llorando le dije, '¿Cuál es la buena?', a lo que él me dijo, 'si hubiera sido 2 cm al lado, no volverías a caminar'”, explicó el astro carioca en el documental.

Lo más impactante de todo el video fue cuando la estrella habla sobre sus planes para retirarse del mundo del fútbol, dando como primicia que la Copa Mundial de Qatar 2022 será la última vez que represente a su país en competencias internacionales.

"Pienso que Qatar 2022 es mi último Mundial porque no sé si tengo la fuerza mental para lidiar más con el fútbol. Lo haré todo para llegar bien, para ganar con mi país, para realizar el sueño que he tenido desde niño y espero poder conseguirlo", resaltó Neymar.