¡Sueño cumplido! Néstor Ortigoza volvió a San Lorenzo

El volante de 36 años, autor del gol decisivo que le dio al club de Boedo su única Copa Libertadores en el 2014, llega desde Estudiantes de Rio Cuarto, entidad que milita en la Primera Nacional.

Por: Redacción Pasión Fútbol 14 de Junio 2021 · 17:17 hs

En su anterior paso por San Lorenzo, Ortigoza logró tres títulos: el Torneo Inicial 2013, la Copa Libertadores 2014 y la Supercopa Argentina 2016.

El experimentado mediocampista Néstor Ortigoza, de regreso en San Lorenzo luego de tres años y medio, dijo este lunes que su vuelta no es "para pasear ni hacer la plancha" sino para "pelear un puesto" en el equipo.



A los 36 años, el "Gordo" cumplió el sueño de volver al club de Boedo, donde es ídolo por lo entregado en los dos ciclos anteriores (2011-12 y 2013-17). Ortigoza, procedente de Estudiantes de Río Cuarto, de la Primera B Nacional, ganó tres títulos con San Lorenzo: el Torneo Inicial 2013, la Copa Libertadores 2014 y la Supercopa Argentina 2016.



Y además fue protagonista de dos momentos deportivos imborrables, al convertir el penal que aseguró la permanencia en Primera División en la promoción con Instituto de Córdoba (2012) y el gol decisivo, por la misma vía, en la final revancha con Nacional de Paraguay que le dio al club su única Libertadores.



Desde aquella época, sólo permanece en el plantel el arquero Sebastián Torrico, quien tiene trabada la negociación de su contrato que vence el próximo 30 de junio.



"Torri es un pibe que queremos mucho, pasó por todos los momentos en este club, le queda poco de carrera, como él mismo ha manifestado, y no lo veo fuera de San Lorenzo. Quiero creer que se va a solucionar el tema y se va a terminar quedando", confió el mediocampista.

Ortigoza valoró la riqueza del plantel "azulgrana" y se entusiasmó con el nuevo director técnico, el uruguayo Paolo Montero, que llegó de la mano del manager Mauro Cetto.



"Hay muchos jugadores de gran jerarquía con muchísimos partidos encima: los Romero tienen Copas América, (Juan) Ramírez fue figura en Talleres, está Uvita (Nicolás Fernández), el 'Torito' (Diego Rodríguez). Hay un plantel para aprovechar, me ilusiona", dijo.



Y sobre Montero consideró: "Es un entrenador frontal, que ya hizo su experiencia, y como él mismo dijo llega en el momento justo. Está bueno porque es un técnico que asume las responsabilidades".



Finalmente, bromeó sobre la posibilidad de reclamarle a Ramírez el dorsal número 20, que fue el que utilizó en sus mejores épocas en el club: "Cuando Juan llegó al club le dije: 'cuidame la 20 que ya voy a volver', pero ahora no me dio para escribirle, no se la voy a pedir".