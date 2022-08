Tano Ortíz se lamenta: Club América pierde a una estrella en pleno Aperutra

El jugador se lesionó tras el partido disputado este fin de semana

Por: Gerardo Romero 08 de agosto 2022 · 19:04 hs

Las Águilas del Club América recibieron una lamentable noticia este fin de semana a pesar de su triunfo ante los Bravos de Juárez, debido a que se confirmó la lesión de una de sus principales figuras, quien tendrá que permanecer alejado del campo de juego hasta recuperarse por completo.

Se trata del delantero chileno Diego Valdés, quien tuvo que abandonar el campo del Estadio Azteca tras sufrir algunas molestias físicas. Sin embargo, el propio entrenador del equipo confirmó que no son de gravedad y podrá volver pronto a las prácticas.

“Lo de Diego (Valdés) en particular, venía con molestias. Trato de hacerlo jugar del lado izquierdo a su pierna hábil. No es una posición donde juega regularmente, pero tienen que entender que las necesidades del entrenador lo tienen que hacer. No estaba al 100, puse a un compañero que estaba al 100. Rescato la valentía de Diego de querer estar siempre”, dijo Fernando Ortiz en conferencia de prensa.

Se espera que Valdés pueda estar presente en la alineación de las Águilas del Club América para enfrentar el Clásico Capitalino ante los Pumas de la UNAM, donde ambos equipos están urgidos de puntos.

El andino estuvo sentado en el banquillo todo el segundo tiempo del partido ante los Bravos con una bolsa de hielo en la parte posterior del muslo derecho, sitio en el que ha estado sintiendo algunas molestias por la cantidad de partidos y viajes que ha tenido el equipo en el último mes.

Las Águilas del América se encuentran actualmente en la posición número 14 con un total de siete puntos, lo que tiene en riesgo la continuidad de Tano Ortíz al mando del equipo.