Tata Martino habló sobre su charla con Chicharito

El entrenador del seleccionado mexicano habló sobre la reciente charla que tuvo con Javier Hernández.

Por: Facundo Agudo 28 de mayo 2022 · 12:46 hs

Javier Chicharito Hernández quiere volver a vestir la camiseta del “Tri”, es por eso que se ha reunido con el entrenador argentino Gerardo Martino para limar asperezas, tras la reunión el entrenador ha hablado sobre lo sucedido.

Las palabras del entrenador de México han puesto fin a los rumores y especulaciones sobre la vuelta del delantero al selecciondo: "Primero, el presidente (Yon de Luisa) avaló lo que siempre había dicho, que nunca hubo otras personas en esta situación que no tengan que ver conmigo y es cierto lo que dijo Javier Hernández de que tuvimos una comunicación y seguramente queda otra por tener. Yo nunca dije que una reunión impliqué un compromiso", expresó.

"Me junté con él como con cualquier otro, si mis reuniones implicaran una obligación hoy tendríamos 70 jugadores. Mi deseo era que en el momento que yo pudiera hacerlo personalmente lo haría, pero después de una competencia de números 9, hoy estamos con Raúl e insisto en que es nuestro referente y al que tenemos que ayudar a recuperar su mejor versión. Hoy están ellos (Raúl, Henry Martín, Santiago Giménez y Rogelio Funes Mori), pero veremos en el futuro inmediato", reveló.

Martino dio un detalle importante, admitiendo que fue él mismo el que tomó la decisión de no llamar a Hernádez y esta postura la mantuvo sin que nadie de su cuerpo técnico lo sepa. "Ni para una ni para otra, en realidad no tuve nada que hablar con ellos, hay cosas que se deben charlas con ellos, pero el llamado de un jugador no es un tema charlable con el grupo", remató.