Tecatito Corona perdió su vuelo y complicó a la selección mexicana

A tres días del amistoso con Nigeria el seleccionado mexicano tuvo un cambio de último momento ya que no podrá contar con Jesus Corona.

Por: Facundo Agudo 25 de mayo 2022 · 14:07 hs

Jesus Corona no estará disponible para el amistoso ante Nigeria, pero no es por lesion y no por expulsiones. El delantero del Sevilla, perdio su vuelo y no pudo llegar a tiempo los Estados Unidos, tierra donde se va a dipustar el amistoso.

Tecatito debería presentarse el martes en Dallas para sumarse a la concentración con sus compañeros, pero l fue imposible llegar a tiempo ya que perdió su vuelo. De esta manera el jugador quedo descartado y no será parte de la delegación que juegue contra Nigeria en los Estados Unidos.

El sábado los Aztecas se mediran ante los nigerianos en el estadio AT&T, dando inicio a una serie de amistoso de cara al mundial de Qatar 2022.