Técnico en Italia sorprende al anunciar que podría sufrir otra vez de leucemia

Sinisa Mihajlovic entrenador del Bologna de Italia comunicó una dura noticia

Por: Alejandro Liporacci 26 de Marzo 2022 · 15:54 hs

Las cosas no marchan bien en el Bologna de la Serie A y en especial con su entrenador, el serbio Sinisa Mihajlovic que este sábado dejó pasmado al mundo del fútbol luego de una anunciar una terrible noticia: el entrenador podría volver a padecer de leucemia.

Durante este sábado el técnico que hace vida en la Serie A, convocó a una rueda de prensa para comunicar a fanáticos, medios de comunicación y resto del mundo fútbol la dura noticia sobre su estado de salud.

En 2019 el entrenador serbio ya había sido diagnosticado con esta terrible enfermedad y tras diversos tratamientos y exámenes en pro de su recuperación, el mismo la pudo superar lo suficiente para volver a sentarse en los banquillos de la Serie A.

"Como saben me someto a análisis periódicos desde entonces. Todos ustedes saben cuál fue el camino que me llevó a un trasplante de médula ósea. En los últimos años mi recuperación ha sido excelente, pero estas enfermedades son así. Los últimos análisis han hecho saltar las alarmas y puede haber un riesgo de reaparición de la enfermedad. Para evitar que esto suceda, me aconsejaron emprender un camino terapéutico que pueda eliminar esta hipótesis negativa de raíz", indicó el entrenador.

"De los últimos análisis han surgido las alarmas y podría surgir el riesgo de una reaparición de la leucemia. Me perderé algunos partidos, espero que el tiempo sea corto", agregó Mihajlovic.