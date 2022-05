Teo Gutiérrez lanza contundente mensaje que preocupa en Deportivo Cali en su complicado momento

El jugador envió un contundente mensaje para inspirar a la afición

Por: Gerardo Romero 10 de mayo 2022 · 20:30 hs

La estrella colombiana del Deportivo Cali, Teófilo Gutiérrez, estremeció al técnico Rafael Dudamel y a su equipo de asistentes al enviar un contundente mensaje a través de sus redes sociales, algo que sin duda alguna afectará el desempeño del equipo esta temporada.

Lo que sucede es que el seleccionado cafetero compartió una fotografía con un fuerte mensaje de inspiración a través de su cuenta en la red social Instagram, lo que podría estar vinculado por el mal desempeño del club en la Dimayor.

“Recuerda esto: Hay a quienes nunca le caerás bien, no importa lo que hagas, no importa que debes de hacer, siempre habrá algo que no le gusta de ti, así que vive para Dios, no para la gente, nunca lograrás complacerlos a todos”, expresó en la imagen.

Teófilo Gutiérrez no ha tenido su mejor temporada dentro del Deportivo Cali. Sin embargo, ha logrado disputar un total de 13 partidos, en los que ha marcado dos goles y cuatro asistencias.

Deportivo Cali se encuentra actualmente en la penúltima posición de la liga de fútbol de Colombia, cosechando un total de 18 puntos, teniendo como único objetivo sumar victorias para alejarse de esta posición.