The Guardian: Chelsea y Manchester City dudan de la Superliga

Ante la presión brutal que están recibiendo los llamados Big Six de Inglaterra, hay alguno que podría estar pensándose abandonar el proyecto liderado por Florentino Pérez.

Por: Xavier Mejía 20 de Abril 2021 · 11:41 hs

La creación de la Superliga Europea se ha convertido en una cuestión de Estado en el ReinoUnido. Desde el primer ministro, Boris Johnson, hasta el heredero al trono, el príncipe William, ya se han pronunciado en contra. Tocar la Premier League no iba a ser fácil. Es por eso que, ante la presión brutal que están recibiendo los llamados Big Six de Inglaterra, hay alguno que podría estar pensándose abandonar el proyecto liderado por Florentino Pérez.

Es el caso, según el diario The Guardian, de Manchester City y Chelsea, que solo se habrían sumado a la iniciativa por el miedo a quedarse fuera de un formato económicamente atractivo pero que no está siendo bien recibido por el mundo del fútbol. Según este diario, y citando a un ejecutivo de alto rango de un club no perteneciente a la Superliga, existe la posibilidad de que tanto blues como citizens den marcha atrás y resquebrajen un proyecto que sabía que iba a recibir muchas críticas durante las primeras fases de su creación.

Este ejecutivo asegura que, de los 12 miembros fundadores que aparecieron en el documento original, solo 6 están considerados como "fanáticos" de la idea, mientras que el resto solo persiguen el beneficio económico o, como es el caso de Chelsea y Manchester City, temen la posibilidad de quedarse fuera de un pastel multimillonario que amenaza con cambiar el modelo de negocio del deporte rey. Sin embargo, y pese a este sentir recogido por The Guardian, otro de los representantes de uno de los clubes presentes en la reunión que está teniendo lugar ahora mismo entre todos los estamos del fútbol inglés, asegura que por mucho que le gustase que así fuese no ve ningún indicio de que estos clubes puedan dar marcha atrás en su idea.

Minutos más tarde, The Times también anunciaba que uno de los 'seis grandes' de Inglaterra estaba valorando salirse del proyecto. El motivo que haría a este equipo a abandonar sería la gran oposición que ha levantado entre los aficionados el anuncio de la creación de la Superliga.

Con información tomada de AS