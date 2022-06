Thiago Silva y una especial invitación para Neymar

Neymar ha sido comunicado de que no será tenido en cuenta en el PSG, por este motivo Thiago Silva compañero en el seleccionado de Brasil de Neymar le ha hecho una seductora invitación.

Por: Facundo Agudo 29 de junio 2022 · 13:57 hs

Neymar fue rechazado por el PSG, el delantero brasilero de 30 años no tendría lugar en el equipo parisino en la próxima temporada y todos se preguntan donde estará su futuro, por este motivo el extremo brasilero fue invitado por Thiago Silva, para unirse a él en el Chelsea.

“Tiene que venir al Chelsea”, expresó Silva, sonriendo, para TNT Sports. “Si se va, tiene que venir aquí. Ya no hay que hablar de sus cualidades. Además, es un gran compañero. De momento, no sé nada. Pero espero que suceda y que no se quede solo en la etapa de rumores”.

Desde el PSG evalúan dar a Neymar a préstamo para así facilitar su salida, ya que una venta es muy difícil ya que ningún club esta como gastar tanto dinero, por este motivo la cesión es lo más viable, el PSG se hace cargo de una parte salario mientras que el otro club se encarga de la otra parte.

Esta opción podría empujar al Chelsea para intentar ir por Neymar, jugador que es del agrado del entrenador Thomas Tuchel.