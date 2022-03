Thomas Tuchel defendió de las críticas a uno de sus jugadores en el Chelsea

El técnico alemán tuvo palabras de aliento ante uno de sus jugadores más criticados

Por: Alejandro Liporacci 01 de Marzo 2022 · 00:04 hs

El Chelsea todavía se lame las heridas de su última derrota en la final de Copa de la Liga ante el Liverpool, los de Jürgen Klopp ganaron en tanda de penaltis por marcador de 10-9. La final de Copa significó en Inglaterra la definición del primer campeonato de la temporada.

Uno de los movimientos que marcó el resultado del encuentro fue el cambio de portero que realizó el alemán Thomas Tuchel de Kepa Arrizabalaga por el senegalés Edouard Mendy, para que el español fuera el elegido para tapar en la tanda de penales.

Entre ambos equipos hubo máxima efectividad a la hora de lanzar los penales, y cuando llegó el turno de los porteros, el español Kepa la envió por encima del arco y el Liverpool se quedó con el trofeo.

"Me pone muy orgulloso vernos defender y jugar a este nivel. Creo que creamos más que ello, pero seguramente sea algo subjetivo. El partido pudo ir para cualquier lado. No podemos reprocharnos nada. No debe quitarnos el sueño esta derrota", señaló el técnico alemán.

"Tomo las decisiones que tomo. Le quería sacar y le saqué. No podemos saber qué hubiera pasado con Mendy. No podemos echarle la culpa a Kepa, si queréis buscar un culpable, culpadme a mí", afirmó el entrenador del Chelsea sobre el porteri español.