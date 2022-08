Tiembla Diego Cocca: Figura de Chivas lanza advertencia previa al Clásico Tapatío

Alan Mozo aseguró que Chivas irá con todp para ganar el juego

Por: Gerardo Romero 11 de agosto 2022 · 16:53 hs

El futbolista mexicano y estrella de las Chivas de Guadalajara de la Liga MX, Alan Mozo, decidió calentar la previo del Clásico Tapatío ante los Rojinegros del Atlas al enviar un fuerte mensaje al equipo, todo esto correspondiente al duelo de la jornada ocho del presente torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

El defensor ofreció estas declaraciones el jueves ante los medios de comunicación del país, donde destacó el compromiso del Rebaño Sagrado en conseguir la victoria para poder sumar tres puntos que los acerquen más a las primeras posiciones del certamen.

“Me siento avergonzado, yo creo que Chivas nunca debe estar en un puesto de los últimos lugares, en estas situaciones de la vida la gente sale fortalecida, este equipo está para grandes cosas (…) La rivalidad es en la cancha, es un partido que se tiene que ganar, se juega diferente, es el partido perfecto para romper la mala racha”, destacó Alan Mozo en sus declaraciones.

El lateral reconoció que este es uno de los partidos más importantes de la temporada para Chivas, debido a la fuerte rivalidad que existe con el conjunto dirigido por Diego Cocca, por lo que es de suma importancia alcanzar el triunfo en el duelo.

“Nadie se salva cuando el equipo está así, yo he quedado a deber, pero todos somos responsables. En lo personal estoy avergonzado, Chivas no puede estar en los últimos lugares no se lo merece”, añadió.