Tigres cuenta con el francés aunque el diga que los felinos no son Gignac

El delantero André-Pierre Gignac sigue dando de que hablar, el cual ha tenido diferentes logros en la Liga MX, desde que llego al Torneo de Apertura 2015 a los Tigres de la UANL. En su paso por los felinos el francés ha logrado cuatro campeonatos que son de este torneo, más los del Apertura 2016, Apertura 2017 y Clausura 2019, así como el de Campeones de la CONCACAF que les permitió asistir al Mundial de Clubes, en el cual los felinos quedaron subcampeones.

Por: Xavier Mejía 01 de Marzo 2021 · 11:23 hs

El delantero André-Pierre Gignac, llegó con refuerzo de los TigresdelaUANL para el TorneoApertura2015, el cual ha conseguido logros importantes, pero muchos son los que le dan créditos al francés refiriéndose a que los felinos son mejores gracias a su llegada a lo que el hizo referencia indicando que: “No se puede decir que Tigres es Gignac”.

André-Pierre Gignac: “No se puede decir que Tigres es Gignac”.

Además, el delantero francés aseguró que el conjunto felino "Existía desde antes y existirá después" de que se retire, indicó en una entrevista publicada por el club.

"Necesito a mis compañeros definitivamente, soy un jugador de equipo, sé que a veces puedo ser muy exigente, pero así soy, desde que llegué no he cambiado nada porque con la calidad que tenemos en el grupo podemos hacer muchas cosas”. Indicó André-Pierre Gignac.

"No podemos decir que Tigres es Gignac, pertenezco a la institución en un grupo y así es mejor para mí, el grupo y la institución, Tigres existía desde antes y existirá después de André, así es que no podemos decir eso definitivamente, soy de Tigres” continuó el delantero francés.

Estas declaraciones se dan luego de que André-Pierre Gignac firmara la renovación de su contrato con el equipo por tres años más, ya que su convenio vencía en junio próximo y dejó en claro buscará más campeonatos con los Tigres de la UANL.

"No me voy a tirar a la hamaca o me voy a acostar porque he renovado, al contrario, es un reto más, una aventura, una historia más, quiero seguir construyendo algo dentro del club y con mis compañeros queremos llegar a ganar más trofeos, porque nos los merecemos, el club se lo merece, la gente de Tigres”. Manifestó Gignac.

"Queremos más, ser el equipo de la década y de la nueva década, creo que lo podemos hacer, tenemos la institución respaldando, tenemos el grupo, el cuerpo técnico y esperemos escribir esa gran historia todos juntos aficionados, jugadores institución lo que pienso y quiero creo que vamos a ir a un lugar en el que tendremos más peso en México, es lo que queremos", añadió.

Además, es de resaltar que el europeo es el máximo anotador en la historia de Tigres con un total de 147 anotaciones y dejó en claro luchará, al lado de sus compañeros, por escribir el nombre del club con letras de oro.

El conjunto felino "existía desde antes y existirá después" de que se retire Gignac

"Vamos por más porque aún no termina esta historia, queremos escribir con letras de oro la historia del club Tigres, la institución se lo merece, hemos crecido de manera increíble, es lo que sentimos los compañeros y ahora se refleja en todos los partidos de los fines de semana porque los equipos nos quieren vencer, pero tenemos que estar a la altura para responder y hacer las cosas como las hemos hecho, pero a un escalón más arriba", agregó el francés Gignac.

André-Pierre Gignac ya a dejado claro en otras oportunidades, que su deseo es retirarse en los felinos y después quedarse en el país a vivir, "Me encanta vivir aquí, me encanta convivir con la gente, me hice de muchos amigos y lo que pienso, y lo dije varias veces, es terminar mi carrera en Tigres, pero quedarme en México, en Monterrey para vivir".