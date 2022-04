¿Tigres y Herrera son Gignac Dependientes?

El equipo de Monterrey tiene la ofensiva más temida de la Liga MX y su entrenador se encarga de aclarar que no jugan solamente para el francés, pero no queda muy en claro.

Por: Mauro Palacios 06 de Abril 2022 · 14:37 hs

En lo que va de este Clausura 2022 de la Liga MX, Tigres es la mejor ofensiva con 24 goles y André-Pierre Gignac es el goleador del equipo con nueve tantos.

Este punto lo resaltó Miguel Herrera, y asegura, siempre defendiendo el trabajo del entrenador, que no juegan para el francés, pero sí para el centro delantero que le toque decir presente.

“No es que juguemos para Gignac, el compromiso es llevar la pelota para a la parte frontal del equipo, el punta de lanza es Gignac y está cumpliendo con lo que queremos, pero ha anotado goles Vigón, Florian, Luis, Nico, algún defensa, se están repartiendo los goles, estamos cumpliendo con nuestro objetivo de llevar la pelota al último tercio y los que están arriba cumplen su labor. El de mayor obligación es el centro delantero y en este caso es André”.

“Ojalá se lleve el balón de oro con ese tenor de ser campeón goleador, me da mucho gusto, la mayoría de los equipos que he dirigido han tenido campeones de goleo, creo me faltó Veracruz, y me da gusto. Gignac tenía que hacer muchos goles. Nuestra responsabilidad es llevarle el balón, que él este en el área para aprovechar, y se ha cumplido. Bien por sus compañeros para llevar el balón y él aceptando el reto de definir, todavía no termina, pero queremos que André anote, pero que el equipo gane, que es lo principal”.