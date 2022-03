Tite da su futuro tras el Mundial de Brasil

El técnico de Brasil respondió en rueda de prensa a los rumores su salida de Brasil a la Premier League

Por: Alejandro Liporacci 28 de Marzo 2022 · 22:29 hs

Las últimas horas han estado llenas de rumores con relación al futuro que tendrá el técnico Tite, cuando este decida dejar el banquillo de Brasil luego de su participación en la próxima Copa del Mundo.

Al todavía seleccionador de Brasil le han estado relacionando con dirigir al Arsenal inglés de cara a la próxima temporada, en especial si el español Mikel Arteta termina saliendo del club al final de la misma, como también se ha estado especulando.

Este lunes antes de cerrar su participación en eliminatorias enfrentando a Bolivia, Tite decidió refutar dichos rumores sobre su salida a Inglaterra.

"Les digo a las personas que se sienten identificadas conmigo que estén tranquilas, porque Tite tiene una actitud personal que valoriza su actividad profesional y sabe de la responsabilidad con la selección brasileña", indicó el técnico brasileño.

"Pido disculpas al Arsenal, pero esa información no partió de nosotros y no hay absolutamente nada. En un momento de 'fake news' (noticias falsas) tan grande, una información que no es verdadera me entristece y espero que eso sea corregido, porque retractarse engrandece", continuó.

"Sobre la información dada durante la transmisión de la red Globo, mi sentimiento es de mucha tristeza. Y me pongo triste porque se pasa una información para el público que es mentira (...) Mi familia puede quedarse tranquila porque tengo dignidad y un respeto muy grande a la selección brasileña", agregó Tite.