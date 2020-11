Todo listo para el debut más esperado en Alemania: Youssoufa Moukoko

El Borussia Dortmund se ha caracterizado en los últimos años por ser una fábrica de jugadores jóvenes y talentosos. En los próximos días seguramente mostrará a la nueva joya del fútbol alemán

Por: Manuel Rodriguez 19 de Noviembre 2020 · 15:38 hs

En la Bundesliga de Alemania solamente puedes debutar si tienes 16 años de edad cumplidos. El más joven en hacerlo ha sido el turco Nuri Sahin, quien con con 16 años y 335 días jugó con el Borussia Dortmund en el año 2005. Sin embargo, ese récord puede ser rosto este mismo fin de semana.

Youssoufa Moukoko cumple 16 años este viernes 20 de noviembre

Precisamente, el Dortmund enfrentará este sábado al Hertha de Berlín por la octava jornada del campeonato. Un día antes, cumplirá 16 años Youssoufa Moukoko, la promesa más joven del fútbol alemán. Lleva meses esperando debutar y ahora parece que tendrá la oportunidad en el mítico estadio Olímpico de Berlín.

El propio Moukoko está consciente que puede ser su gran día: “Estoy impaciente", escribió en sus redes sociales. El director deportivo, Michael Zorc, lo incluyó en los entrenamientos del primer en verano y desde entonces aguarda con ansias su cumpleaños y la oportunidad del técnico Lucien Favre.

El delantero alemán de origen camerunés acumula registros asombrosos en las categorías inferiores del Dortmund. Con 15 años marcó 38 goles en 28 partidos con la Sub19. Con 14 años anotó 50 dianas en 28 encuentros con la Sub17. Incluso, con 13 años sumó 40 tantos en 28 choques.

El Borussia Dortmund prepara una dupla letal: Haaland y Moukoko

"Significa un gran paso para él. Es un proceso. Hemos de transmitirle tranquilidad y darle el tiempo que sea necesario. Su camino no ha hecho más que empezar", fueron las palabras de Sebastian Kehl, responsable de la primera plantilla.

Eso sí, al propio Moukoko no le importa el revuelo que se ha formado en torno a su figura. "Leo lo que escriben los medios, pero no me autopresiono". Aun así, ¿cómo creen que quedaría una delantera conformada por Erling Haaland, Jadon Sancho y Moukoko?.