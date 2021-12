Todos se matan por tener al gran entrenador uruguayo ¿Dónde dirigirá en 2022?

Tiene vínculo con el equipo donde trabaja, pero un grande de allí lo tiene como prioridad y se le suma una interesante propuesta de Brasil. Solamente le faltó la selección de Uruguay.

Por: Mauro Palacios 16 de Diciembre 2021 · 10:52 hs

San Lorenzo sigue a la búsqueda de un entrenador para afrontar el 2022, tras la salida de Paolo Montero, hace ya dos meses, y el prolongado interinato de Diego Monarriz.

Tras las negativas de Hernán Crespo y Luis Zubeldía, el principal candidato es Alexander Medina, con quien hubo algún sondeo, pero todavía no una reunión formal porque no está clara su continuidad o no en Talleres de Córdoba, club con el que tiene contrato hasta fin de año.

Hoy será un día importante porque el técnico uruguayo, que estuvo en carrera para llegar a la selección de su país, se reuniría con el presidente de Talleres, Andrés Fassi, para definir su futuro. A todo esto se le suma el interés concreto del Internacional de Porto Alegre, que le ofrecerá el cargo este mismo miércoles vía zoom en una reunión ya pactada.

Si se decanta por la salida, los dirigentes del Ciclón irán con todo por él. Si, finalmente, arregla seguir, volverá a tomar fuerza el nombre de Néstor Gorosito. Un San Lorenzo que cambió entrenadores en 2021 a lo loco, fueron cinco diferentes, Mariano Soso, Diego Dabove, Leandro Romagnoli, Paolo Montero y Diego Monarriz, a todo esto, ya saben que no jugará ningún torneo continental. Los objetivos serán el torneo local y la Copa Argentina.