Tottenham busca a un jugador del Milán

El mediocampista central del AC Milán Franck Kessié no continuara en el club italiano y por este motivo es buscado por el Tottenham de Conte.

Por: Facundo Agudo 20 de Enero 2022 · 14:41 hs

Kessié no continuará en el Milán, ya que su contrato vence a final de temporada y no ha aceptado la propuesta para renovarlo, ya que la propuesta económica que le hizo el club italiano no cumple con las pretensiones del jugador.

Por este motivo el Tottenham puso los ojos en el jugador, y el equipo que es entrenado por Antonio Conte está siguiendo de cerca al jugador e incluso planean una oferta para sacarlo de San Siro lo antes posible.

Conte quiere hacerse ahora con el jugador para evitar una guerra de oferta una vez que el jugador se convierta en agente libre y tenga derecho en negociar con cualquier equipo. Conte cree que la llega de Kessié reforzaría el mediocampo y aumentaría las chances de volver al Tottenham un equipo mas competitivo.