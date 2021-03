Tras el Clásico de la Liga MX se ven intenciones de fichajes

Francisco Sebastián Córdova Reyes es un futbolista mexicano, juega como mediocentro ofensivo o extremo y su equipo actual es el Club América de la Liga MX. Pero los rumores van y vienen. sobre que el Chivas ficharían a Córdova proximamente.

Por: Xavier Mejía 11 de Marzo 2021 · 09:42 hs

El Club Américay el ClubDeportivoGuadalajara tienen años en pelea, pues han sido los eternos rivales, pero no se trata solamente de lo que pasa dentro del terreno de juego cuando hay un Clásico Nacional como el que se dará el próximo domingo.

Oribe Peralta fue tomado como un traidor cuando pasó del América a Chivas

La rivalidad entre estos clubes también existe fuera, cuando se trata de hacerse de los servicios de los jugadores y todo parece indicar que pronto podría iniciarse una batalls, ya que de poderse, las Chivas ficharán a SebastiánCórdova.

Hace poco se dio el movimiento entre estos clubes con el delantero OribePeralta. Es tanta la rivalidad que existe entre ambos equipos que de irse un jugados o algún integrante del cuerpo técnico de un club a otro es considerado como una traición. Es por eso que Peralta fue tomado como un traidor cuando pasó del América a Chivas de Guadalajara.

Las Chivas fueron los que buscaron al jugador, lo cual no sería extraño que lo hicieran nuevamente. Es probable que no lo hagan en un futuro cercano, pero eso no quiere decir que no tengan bajo su radar a otros jugadores como al delantero HenryMartín o eso fue lo que dijo RicardoPeláez previo al ClásicoNacional del Guard1anes 2021.

Henry Martín

"América tiene muy buenos jugadores, conozco a (Sebastián) Córdova porque me tocó trabajar en fuerzas básicas y me tocó ver su desarrollo. A HenryMartín me tocó seguirlo en sus primeras etapas en Mérida y Tijuana y preguntamos por él estando en América, por supuesto, esos dos me llaman mucho la atención como mexicanos, son jugadores de muy buen nivel, si tuviera que escoger sería uno de esos dos", expresó RicardoPeláez.

En lo que respecta a la próxima jornada 11, Chivasde Guadalajara se medirá a las Águilas y aunque son rivales, el directivo de Chivas, RicardoPeláez sabe reconocer el verdadero talento a los que va enfrentar y es por eso que no dejó duda que si tuviera la oportunidad se haría de los servicios de los jugadores, Sebastián Córdova o HenryMartín.