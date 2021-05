Tras el fracaso en la Champions y en La Liga, ¿se va Koeman del Barcelona?

La derrota con el Celta de Vigo en casa pegó duro en el Barcelona y los días de Koeman están contados.

Por: Redacción Pasión Fútbol 17 de Mayo 2021 · 10:22 hs

Ronald Koeman no seguirá como entrenador del Barcelona, el club tendría decidido "en un 99%" despedirlo a pesar de que aún le queda un año más de contrato, reveló en las últimas horas el programa "Tu Dirás" de RCA 1.



El medio radial señala que "pese al encuentro del jueves pasado (con dirigentes) en un restaurante de Barcelona, donde las dos partes mostraron buena sintonía, sólo el hecho de que el club no encontrara una alternativa a Koeman salvaría el puesto del entrenador neerlandés".



El presidente del Barcelona Joan Laporta, "no tenía a Koeman como su apuesta personal" y sus planteamientos en los últimos partidos "han costado el título de LaLiga", agrega la información recogida por Mundo Deportivo este lunes.



A través de una encuesta se le preguntó a los simpatizantes del Barcelona sobre la continuidad o no de Koeman y un 35.84% contestó "Sí" contra un 64.16% que de inclinó por el "No".



El sábado último Koeman había señalado que que si no contaba con la confianza del presidente Laporta y su directiva, él no supondría un problema para el club:



"Quiero y puedo seguir si tengo la confianza del club", señaló.



Barcelona cayó el domingo como local ante el Celta de Vigo por 2 a 1 y quedó sin chances de llegar a disputar el título de LaLiga, que se definirá entre Atlético de Madrid y Real Madrid en la última fecha.

Y en el Atlético de Madrid la gran figura es nada menos que Luis Suárez, a quien Koeman echó mediante un llamado telefónico cuando llegó a dirigir al Barcelona.