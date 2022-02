Tremendo cruce en Boca: Un jugador le dijo a Battaglia que no sabe nada

Boca no para de coleccionar escándalos, ahora lo protagonizó una de sus promesas, no es el primer problema que tiene y fue un cara a cara con el entrenador.

Por: Mauro Palacios 28 de Febrero 2022 · 12:56 hs

El mundo Boca vuelve a sufrir un nuevo conflicto, este lunes por la mañana, en el entrenamiento. Las cosas no terminaron bien entre Sebastian Battaglia, el entrenador Xeneize y una de las grandes promesas, Agustín Almendra.

Todo comenzó con una práctica de futbol en la que el mediocampista fue incluido en el equipo suplente. A partir de allí, cuentan que ya estaba molesto e incluso discutió con algunos de sus compañeros durante el ensayo y atendió fuertemente a otros compañeros del equipo rival.

En uno de esas discusiones, el que frenó todo para calmarlo fue el entrenador, Sebastián Battaglia, pero la charla no terminó de la mejor manera y el Director Técnico le habría dicho: "Si no te gusta, te vas", la peor respuesta la tuvo el jugador, cuentan que dijo "Vos habrás ganado todo en Boca, pero como entrenador no sabes nada".

El mediocampista de 22 años salió de la cancha, tomó su vehículo y se fue de Ezeiza. No será convocado para el partido del próximo miércoles por la Copa Argentina, y será multado por los dirigentes.