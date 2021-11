¡Tristeza por la partida! La emotiva carta de Luis Suárez despidiendo al Maestro Tabárez hace romper en llanto a sus fans

Lo que parecía que nunca iba a pasar finalmente sucedió. El Maestro Oscar Washington Tabárez dejó de ser el entrenador de la Selección Uruguaya y Luis Suárez escribió sus palabras más sentidas.

Por: Redacción Pasión Fútbol 20 de Noviembre 2021 · 06:12 hs

Tras una extensísima trayectoria y luego de sucesivas derrotas por las eliminatorias que dejan a Uruguay momentáneamente fuera del mundial, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), ha decidido cesar al eterno técnico celeste Oscar Washington Tabárez, más conocido como "El Maestro".

Ya antes de la última doble fecha de eliminatorias de la CONMEBOL para el mundial de Qatar, Tabárez había quedado en la cuerda floja, ya que había sufrido catastróficas goleadas en sus respectivas visitas a Argentina y Brasil

Pero tras una reunión en la cual él dijo que seguía con fuerzas para revertir la situación la AUF decidió que continuara.

Sin embargo en la nueva doble fecha, Uruguay volvió a caer ante Argentina, esta vez de local, y fue apabullado por Bolivia en la Paz con un catastrófico 0 - 3.

Y lo más grave fue que el equipo no mostró absolutamente nada en los últimos cuatro juegos, en los cuales ni siquiera convirtió un gol.

De esta manera, el Maestro Tabárez finalmente fue echado por las autoridades del fútbol uruguayo y deja el lastre de un seleccionado apático, sin respuestas futbolísticas, físicas ni anímicas y queda en el séptimo lugar de una elmiminatoria de 10 equipos de los cuales cuatro clasificarán al mundial y uno jugará un repechaje.

Ante esta decisión de la AUF, muchas fueron las menciones que se realizaron al ahora ex entrenador uruguayo, pero una llamó particularmente la atención, y fue la de Luis Suárez, el histórico goleador celeste quien fuera uno de los tantos jugadores que deburó en la Selección de la mano del Maestro.

"Hoy lo que tengo para decir es GRACIAS, GRACIAS Y MILES DE GRACIAS, a un ENTRENADOR que fue todo para mi. Gracias maestro por hacer REALIDAD EL SUEÑO de poder defender la camiseta de la SELECCION URUGUAYA que tanto quiero, gracias por confiar en mi en todo momento y cuando las cosas no me salían me enseñaste a que no dejara de luchar por algo que tanto quería que era jugar al fútbol, gracias por enseñarme a que la crítica te hace mas fuerte y apoyarme en todos los momentos malos que viví, gracias por hacer que cada jugador que vista la selección sepa el valor que representa vestir la camiseta, gracias por hacerme vivir momentos INOLVIDABLES como ser SEMIFINALISTA DE UN MUNDIAL Y SER CAMPEON DE AMERICA que es el mayor orgullo que uno puede sentir, gracias por hacer que NUESTRA SELECCION se identifique en VALORES, ESFUERZO, HUMILDAD Y TRABAJO. Y que todo eso lleve al que "EL TRABAJO ES LA RECOMPENSA ", así podría seguir agradeciéndote muchas cosas mas, no solo a USTED MAESTRO si no que a todo su cuerpo técnico que para mi son como mi familia. Profe ( Herrera ), Celso y Mario ,GRACIAS eternas a ustedes por enseñarme a mejorar cada vez que los veía, porque uno siempre tiene cosas que mejorar y así me lo hacían saber y por eso SIEMPRE LES ESTARE AGRADECIDOS A TODOS USTEDES. No es una despedida solo es un agradecimiento por todo lo que USTEDES LE HAN DADO A NUESTRO FUTBOL Y NUESTRA SELECCION DE URUGUAY!!!!!! Eternamente agradecido MAESTRO Y CUERPO TECNICO ❤️❤️❤️❤️❤️❤️

#GRACIASMAESTRO #SIEMPREAGRADECIDO #ELFUTBOLTIENEMEMORIA @aufoficial", escribió Lucho visiblemente emocionado en su cuenta oficial de Instagram.

Uruguay ahora deberá dejar atrás su pasado, y nombrar rápidamente a un técnico que transmita con su caracter otra energía que el equipo necesita más que nunca para revertir su pésimo momento y que le permita llegar nuevamente a un mundial.