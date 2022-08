Tuca Ferretti pone a temblar a México con su nuevo club

El estratega está en la órbita de varias franquicias de la Liga MX

Por: Gerardo Romero 16 de agosto 2022 · 15:01 hs

Las Chivas Rayadas de Guadalajara y los Pumas de la UNAM no se encuentran atravesando su mejor momento dentro del torneo Apertura 2022 de la Liga MX, por lo que las directivas de ambos equipos estarían buscando la manera de cambiar a sus entrenadores con el objetivo de conseguir mejores resultados.

El problema se debe a que Ricardo Cadena y Andrés Lillini no han tenido la continuidad deseada por sus franquicias. El Rebaño Sagrado no ha conseguido una victoria en los últimos ocho partidos, mientras que los felinos se ubican en la posición número 13 de la competencia al no poder conseguir el triunfo pese a sus enormes fichajes.

Este hecho ha generado que el histórico director técnico Ricardo Tuca Ferretti, aparezca en la órbita de las dos instituciones aztecas como el principal candidato a tomar el mando en el banquillo, aunque hasta la fecha es pura especulación.

Según la información suministrada por el diario El Universal, ambas directivas tendrían apuntado el nombre de Ferretti como el posible relevo, debido a que el brasileño cuenta con una amplia experiencia en el fútbol mexicano y especialmente por haber estado al mando de los vestidores en ambos clubes.

Es importante recordar que EL Tuca se encuentra completamente disponible en el mercado, luego de ser desvinculado por los Bravos de Juárez durante el Clausura 2022. Esto representa un hito en su carrera, debido a que por primera vez no arrancó un torneo dirigiendo a un equipo en el fútbol azteca en sus más de tres décadas de trayectoria.