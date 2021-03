Ultima Hora: El Madrid pierde a Hazard horas antes de medirse al Atalanta

No hay nada confirmado pero la ausencia en el entrenamiento previo al encuentro frente a la Atalanta por los octavos de final de la Champions enciende las alarmas en el Real Madrid. De momento el equipo no se ha pronunciado, pero de confirmarse la ausencia, será una dura baja para un encuentro tan importante.

Por: Xavier Mejía 15 de Marzo 2021 · 10:27 hs

No es oficial, ya que el Real Madrid no ha realizado ningún anuncio con respecto al estado de salud de Hazard, pero la ausencia de éste, en los entrenamientos enciende las alarmas. Durante la práctica preparativa para el encuentro entre el Real Madrid y el Atalanta. Por el encuentro de vuelta de los octavos de final, no se vio al belga.

En los entrenamientos no se vio a Hazard

Recordemos que el partido de ida terminó en Italia a favor del cuadro español por la mínima 0-1, ahora el equipo de Zidane buscará sellar su pase a los cuartos de final. Pero la mala noticia de la ausencia de Hazard puede tener cierto peso.

Las participaciones de Hazard cada vez son mejores para el equipo, se muestra tácticamente efectivo en el ataque y aportando en el centro y defensa del equipo. Un reflejo de esto, se pudo ver en el partido ante el Elche, que luego de su ingreso el equipo tuvo un segundo aire que lo llevó a la remontada gracias a Benzema.

Cuando se pensaba que Zidane podría hacer uso de todos los recursos con los que cuenta el equipo para este importante encuentro, salta esta ausencia de Hazard. Hay que recordar que fue el mismo Zidane que dijo que había que tener paciencia con la recuperación de Hazard luego de que retornara a las canchas frente al Elche.

Dura baja la de Hazard para el encuentro frente a la Atalanta

Todo el equipo y seguidores vieron con muy buenos ojos el regreso de Hazard, quien es uno de los mejores jugadores del equipo, justo antes de un partido clave como es el de la Champions. Ahora Zidane deberá pensar muy bien cuál será la mejor estrategia para cubrir la ausencia de Hazard, si recupera a Asencio, continúa Vinicius o apuesta por Rodrygo.

Una de las áreas del SantiagoBernabéu que no ha tenido descanso alguno, es la enfermería, desde que inició el año, han estado trabajado a máxima capacidad, llegando a tener 9 jugadores lesionados. Cuando se imaginaron que ya estaban saliendo de los apuros médicos, ya que solo quedaban Carvajal, Mariano y Odriozola, se encontraron con el regreso de Ramos y ahora Hazar.