Ultimátum para Dembélé

El Barcelona hará una nueva y ultima oferta para intentar convencer al jugador francés de seguir ligado al club.

Por: Facundo Agudo 06 de Diciembre 2021 · 13:45 hs

Las primeras propuestas económicas del Barcelona hacia Ousmane Dembélé, para ejecutar su renovación no han llegado a buen puerto, debido a que no fueron del agrado del jugador, debido a que no cumplía con sus pretensiones económicas.

El Barcelona sabe que Xavi considera al joven francés clave para el armado del equipo y quiere que sea el jugador estrella en un futuro, por este motivo el Barcelona intenta retenerlo, pero según los diversos medios, dicen que Dembélé, busca uno nuevo reto, algo más lucrativo, por este motivo el Barcelona tiene miedo de perder al jugador ya que su pasar financiero no es el mejor y no lograran cubrir las pretensiones del francés.

El club blaugrana emitirá en estos días una ultima oferta, mas elevadas que las anteriores claramente y esperaran la respuesta de Ousmane Dembélé, pero también esperan que Xavi pueda convencerlo de seguir en el club culé, por que estiman que la oferta no será lo suficientemente elevada, pero es todo lo que puede dar el Barcelona.