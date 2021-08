Umtiti acepto su futuro

Umtiti sabe que son los últimos días en Barcelona y que su futuro profesional es muy lejos del club catalán.

Por: Facundo Agudo 21 de Agosto 2021 · 13:08 hs

El nombre de Samuel Umtiti ya no figura en los planes del técnico Ronald Koeman. Tal cual como Pjanic y Collado, el defensor francés esta a la espera de una decisión sobre su futuro. A la salida de la Ciutat Esportiva, el defensor francés hablo con algunos aficionados dejando la siguiente frase "No pasa nada, es la vida" en respuesta a lo que un hincha le dijo que fue, que no se merece el trato que le esta brindando el Barcelona.

El contrato de Umtiti expira en 2023 y se mantiene expectante ante lo que pueda ocurrir, aunque se ha mostrado más abierto a sostener conversaciones.