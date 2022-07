Un argentino en la órbita del Barcelona

El Barcelona sigue buscando refuerzos, por este motivo ha comenzado a sonar el nombre de un defensor argentino que seria del gusto de Xavi.

Por: Facundo Agudo 02 de julio 2022 · 13:36 hs

El Barcelona esta con serios problemas económicos, por este motivo la llegada de refuerzos al equipo es muy complicada, sin embargo, siguen buscando alternativas. En las ultimas horas comenzó a sonar el nombre de un argentino, defensor que juega en la liga española.

El Barcelona ahondará en el mercado de un lateral derecho en el mercado de fichajes de verano después de que Dani Alves anunciará recientemente que dejaría el Camp Nou por segunda vez el próximo 1 de julio. La segunda etapa del veterano defensa brasileño en el Barcelona no duró ni un año, y su salida volverá a dejar al Barcelona rebuscando en el mercado en busca de su sustituto.

Se trata del jugador de 24 años, Foyth el lateral argentino fue fichado por el Villarreal hace una temporada por 15 millones de euros y ahora podría emigrar hacia la Ciudad Condal en un traspaso que rondaría los 12 millones de euros más algún jugador como puede ser Riqui Puig o Abde, jugadores que son del gusto del entrenador del Submarino Amarillo, Unai Emery.

El Barcelona tiene como prioridades como Kounde y Cesar Azpilicueta, pero en caso de no poder fichar a estos jugadores ir con todo para fichar a Foyth, para que luche con Dest por la titularidad en el lateral derecho.

A pesar de esto, no está claro si el internacional argentino está dispuesto a unirse al Barcelona, donde podría no tener un lugar tan destacado como en el Villarreal. A menos de un año de la Copa Mundial de la FIFA 2022, es posible que una transferencia de verano no vea la luz del día, y los gigantes catalanes podrían tener que fijar la vista en alternativas.