Un campeón de América tomará las riendas de la Selección de Bolivia

La Selección de Bolivia ya estaría trabajando para encontrar al sucesor de César Farías

Por: Alejandro Liporacci 10 de Febrero 2022 · 16:43 hs

Con la dirección técnica del venezolano César Farías, la selección boliviana ha vuelto a estar cerca de una Copa del Mundo, sin embargo los últimos resultados dejaron a la verde matemáticamente fuera de las posibilidades de clasificarse a Qatar. Tras el partido ante Chile, Farías dejó en entre dicho su continuidad de cara al final de la eliminatoria y el nuevo ciclo, pero finalmente se mantendrá hasta el final de su contrato.

El presidente

de la Federación Boliviana, Fernando Costa, declaró hace unos días hacia la prensa de su país que el técnico no saldría antes de finalizar su contrato ante la imposibilidad de pagar su cláusula de rescisión, por lo que cumplirá con su vínculo hasta el mes de marzo. Esto ha hecho que las autoridades estén rastreando en el mercado al nuevo técnico de la Verde.

En la prensa boliviana se ha estado rumoreando un ofrecimiento de la federación con el entrenador Juan Antonio Pizzi que ya ha tenido experiencia con las selecciones de Chile (con la que quedó campeona de América en 2016) y Arabia Saudita. Sin embargo, el agente del técnico argentino desestimó esa posibilidad por los momentos, ante una falta de oferta por parte de las autoridades bolivianas.

"La verdad es que hemos tenido rumores de prensa, pero nada más. No hubo ningún contacto oficial, ni nada por el estilo. No hay nada como para decir que hay una negociación o un planteo de la federación de Bolivia. Por ahora, por lo menos, no hubo nada. Si la FBF muestra interés, Juan presentará su propuesta", declaró Ricardo Slipper agente de Pizzi al medio boliviano Página Siete.