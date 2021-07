Un desconocido club quiere a Messi y a Dani Alves

Increíble, un club africano quiere juntar a Messi y a Dani Alves en sus filas, su propietario reconoció que esta haciendo todo lo posible.

Por: Facundo Agudo 04 de Julio 2021 · 14:53 hs

Shreen Helmy, dueño del Pharco FC de Egipto, quiere juntar a dos jugadores que supieron asociarse de la mejor manera en el Barcelona, se tratan de Messi y Dani Alves. Ambos jugadores son muy amigos y buenos socios en la cancha, por eso el club africano quiere juntarlos, lo que parece una tarea casi imposible de realizar, pero soñar no cuesta nada.

El Pharco FC, el conjunto de Egipto quiere juntar a estos dos astros en sus filas para crear un equipo de super estrellas para afrontar la próxima temporada egipcia de futbol. De todos modos, todo indica de que Messi seguirá siendo jugador del Barcelona por ende será muy difícil que arribe al país de las pirámides.

Por el lado de Dani Alves, se encuentra en Sao Paulo de Brasil, es un poco mas fácil destrabar su salida, el jugador de 38 años, según Helmy llegaría al equipo aportar experiencia. "Conocí a Alves y me dijo que quería jugar en el Sao Paulo desde los ocho años. Creo que puedo llevarlo a la Premier League de Egipto. También negociamos con Messi, no para que viniera a nuestro club sino para fortalecer las relaciones con el jugador", reconoció igualmente, indicando que no todos los cañones apuntan a que sea refuerzo. Expreso Shreen Helmy