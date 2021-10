Un equipo de Inglaterra se transformaría en el más rico de la Premier, gracias a Arabia Saudita

El equipo de Newcastle esta a pocos días de convertirse en el más rico de todo el mundo. Esto es por la llegada de un arabe que hará la compra del club inglés.

Por: Luca Ratto 07 de Octubre 2021 · 12:17 hs

Newcastle hace unos años que sufria de una deuda por problemas de derechos audiovisuales y es por eso que esta venta del club no se pudo lograr hace año y medio atras. Public Investment Fund, PIF es el fondo que entregara los 300 millones de euros q se necesita para realizar la operación. Esta empresa es de Arabia Saudita, es por eso que todavía falta la luz verde de la Premier League, ya que en abril del año pasado no habilitó esta operación por los problemas de piratería en el país de Arabia Saudita con el operador Beln Sports, uno de los que posee los derechos del fútbol ingles. Todo este problema ya está siendo resuelto y es por eso que Mike Ashley tiene en todo su derecho realizar la venta del club despúes de 14 años como dueño. La Premier no puede negar esta operación y es por eso que cada vez falta menos para que sea confirmada.

El equipo de Newcastle si logra confirmar esta venta del club, será el más rico de toda la competición. Es más, tendra 10 veces más que el dinero de otros clubes para realizar compras de jugadores y mantener el club. ¿Se vendra un equipo galáctico del equipo de inglaterra? ¿Se meterá a jugar las grandes competiciones? falta poco para averiguarlo, por ahora es un hecho que esta por ser realidad.