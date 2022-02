Un ex jugador de Colombia reveló porque se sigue extrañando a Pékerman

Este ex mundialista con la Selección Colombia explicó lo importante que fue el técnico argentino

Por: Alejandro Liporacci 26 de Febrero 2022 · 14:27 hs

La situación de la Selección Colombia con respecto a la posibilidad de quedarse fuera del mundial ha generado muchas críticas hacia los jugadores y su entrenador Reinaldo Rueda. Está situación ha hecho que se añore la época en la que José Pékerman dirigía al combinado cafetero; el ex delantero Jackson Martínez hablo del técnico argentino, así como tuvo palabras para dos referentes: James Rodríguez y Luis Díaz.

Acerca del entrenador argentino, Martínez tuvo palabras para él y comentó porque se le sigue extrañando en el banquillo colombiano: "Se echa de menos, a toda persona se le va a echar de menos mientras no llegue alguien que supere lo que hizo. En cualquier lugar, puede llegar el mejor del mundo, pero si no supera las expectativas, siempre se va a recordar al que se fue. Él hizo un muy buen trabajo, tuvo a una de las mejores generaciones de Colombia en todas las posiciones. Ahora no se están dando los resultados, no se anotan los goles de antes, el hincha está impaciente y se comprende, pero ahora hay que apoyar, no se puede hacer nada con los partidos que pasaron. Hay que dar ánimo y creer hasta lo último".

El ex atacante del Porto, Atlético de Madrid, entre otros, tuvo palabras sobre James Rodríguez y su situación entre el fútbol qatarí y la Selección Colombia: "Cuando tomó la decisión de ir a Qatar, dije: quiere estar en la Selección. Seguramente no tuvo la posibilidad de ir a otro lado. No estaba jugando, no estaba yendo a la Selección, no era tenido en cuenta por el entrenador, entonces él va al lugar y al clima donde va a ser el Mundial. Volvió a la Selección, con ritmo y aportando porque cuando está en la cancha marca la diferencia".

Finalmente, Martínez también se refirió a Luis Díaz, que está siendo uno de los jugadores revelación del fútbol inglés con apenas pocas semanas en el Liverpool: "Es un jugador demasiado sencillo. Cuando él llegó a Porto había dudas porque venía directamente de Colombia, pero tuvo la oportunidad de comenzar a jugar de inmediato. Él mejoró muchísimo en la parte táctico y la seguirá teniendo en Liverpool. Se esfuerza demasiado, tiene fantasía, gol, pasegol. Mundialmente es de los que más agrado da ver jugar. Va a llegar mucho más lejos con la confianza que su entrenador le está manifestando".