Un ex técnico de Colombia destrozó a James Rodríguez

Un antigüo técnico de la Selección Colombia criticó duramente al mediocampista colombiano y a Reinaldo Rueda

Por: Alejandro Liporacci 05 de Marzo 2022 · 15:26 hs

Le siguen lloviendo críticas a la Selección Colombia, a James Rodríguez y al propio Reinaldo Rueda, no sólo los aficionados han atacado con sus críticas al combinado cafetero que se jugará el pase al Mundial en la próxima fecha FIFA.

El turno ha sido ahora para el técnico Jorge Luis Pinto que tuvo la oportunidad en su momento también de dirigir al combinado cafetero. El entrenador que estuvo con Costa Rica en el Brasil 2014, criticó duramente el proceso de Reinaldo Rueda así como al mediocampista que hace vida en Qatar.

"Con el debido respeto que le tengo a Reinaldo, sí han hecho falta elementos de juego en creación, ataque. No sé si el tiempo de trabajo que ha tenido es muy poco. Es que desde la Copa América cambió un poco de jugadores y no ha encontrado la estabilidad", destacó Pinto sobre la selección de Rueda.

"Si no puede atacar, no sirve; si no defiende, no sirve. Hay que darles regularidad. Del mediocampo para adelante, el líder es el jugador técnico, aquel que manda, ordena y crea acciones tácticas de juego", señaló el entrenador.

"Un técnico no se puede jugar la vida por un jugador de un tiempo. Nosotros debemos empezar a explotar y descubrir el jugador que reemplace a James. Ya no pensemos en que es un buen jugador o lo que sea, no está rindiendo y no es algo de un partido o dos", avisó el ex técnico de la selección.

"No hay un gran nivel de jugadores, con todo respeto. Hay dos o tres que son constantes, que son regulares, pero los otros son irregulares. Hablo de irregularidad porque no puede ser que un equipo está cambiando sus marcadores centrales o volantes por jugar de visitante o local", agregó.