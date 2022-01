Un futbolista fue eliminado de dos copas en menos de 48 horas

El futbolista Thomas Partey, fue participe de dos duras derrotas en menos de 48 horas, una con su selección y la otra con el Arsenal.

Thomas Partey vivió las peores 48 horas para todo deportista, eliminado de dos competencias. El exjugador del Atlético Madrid, comenzó la semana vistiendo la camiseta de Ghana y la termino expulsado en el Emirates Stadium vistiendo la camiseta del Arsenal, en medio su selección y su equipo quedaron fueran de los torneos que disputaban.

El martes en el Stade Omnisport Roumdé Adjia de Garoua en Camerun, Thomas fue titular para Ghana el decisivo choque ante Comoras por el ultimo partido del Grupo C de la Copa de Africa. Ghana tenia la obligación de ganar para seguir con vida y pasar a octavos del torneo internacional africano. El partido fue durísimo y termino 3-2 en favor del humilde seleccionado de Comoras, que además de eliminar a Ghana lo dejo ultimo en el grupo.

Thomas Partey disputo los 90 minutos de aquel encuentro y luego al otro día de ese partido el jugador voló desde Camerún hacia el aeropuerto de Heathrow en Londres, para concentrarse con el Arsenal de cara al duelo contra el Liverpool por la Carabao Cup. El duelo de ida en Anfield, fue 0-0 y se definía todo en el Emirates, estadio de los Gunners.

Tras la agotadora carrera de Partey para llegar al duelo ante el Liverpool, el entrenador del Arsenal Mikel Arteta, decidió que el mediocampista africano comenzara el duelo desde el banco, pero entro a los 74 minutos, para ver como Diogo Jota ponía el 2-0 para el Liverpool y sentenciaba el partido, luego para completar esta dura derrota Thomas Partey seria expulsado por recibir doble amarrilla, tras dos duras faltas.

Tras estas 48 horas de decepción para Thomas Partey, el jugador se disculpo ante todos los aficionados del Arsenal por medio de sus redes sociales, el jugador expreso lo siguiente: "Yo soy responsable de todo lo que ha sucedido y recibiré todas las críticas. Debería ser más inteligente para no entrar así cuando estoy amonestado, pero esta es mi personalidad. Me gusta pelear por cada pelota. Amo a este club y amo a mi país. A veces las cosas no suceden como yo quiero, pero seguiré trabajando duro. Regresé de la Copa África con la mente puesta en estar disponible para que el equipo llegara a la final, pero no ha sucedido como estaba planeado. No estoy feliz con lo que pasó ante el Liverpool y en la Copa, pero seguiré dándolo todo y trabajando duro para cambiar las cosas"