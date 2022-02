Un goleador sudamericano defenderá los colores de Cerro Porteño

Cerro Porteño hizo oficial la llegada de este importante delantero sudamericano

Por: Alejandro Liporacci 11 de Febrero 2022 · 11:52 hs

En la noche de este jueves el Cerro Porteño de Paraguay oficializó la llegada de su nuevo delantero para la temporada 2022, el goleador boliviano Marcelo Moreno Martins. El técnico Francisco Arce ya tiene a su '9' de jerarquía para ir en busca de los grandes títulos en el fútbol guaraní, y luchar por la Copa Libertadores.

Durante su presentación como nuevo jugador de Cerro, Moreno contó que el técnico arce le envió vídeos sobre como jugaba el equipo para que el boliviano tenga una adaptación más rápida: "He hablado con él (Arce) sobre su forma, de cómo le gusta jugar, me ha mandado varios videos para que me adapte lo más rápido posible. Cómo enfrenta a los rivales, la parte táctica. Lo más importante es que yo venga a sumar al grupo".

"He visto muchos vídeos en Instagram, los que me pasó Chiqui (Arce). He visto mucha hinchada. Es increíble el cariño que ha dado el hincha de Cerro, me ha acompañado muchísimo. Estoy dispuesto a estar en la cancha para sentir ese cariño", destacó el delantero boliviano sobre su nueva afición.

"No tengo porque cambiar, estoy en un club qué tiene jugadores que dan todo por salir campeón y yo no soy diferente. Soy un trabajador que da todo. Voy a poner el equipo al hombre porque no juego solo", agregó Marcelo Martins sobre su objetivo principal en el equipo paraguayo.