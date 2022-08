Un histórico de la selección de México, ve al Tri fuera, rápidamente en Qatar

Este ex jugador histórico de la selección azteca criticó al Tata Martino y ve un mal panorama para el Tri en el Mundial.

Por: Mauro Palacios 12 de agosto 2022 · 13:24 hs

Faltan 100 días para el Mundial de Qatar 2022 y no en todos los países están muy ilusionados con el papel que pueden desarrollar sus selecciones. En México, por ejemplo, no muchos tienen esperanzas en el Tri y en Gerardo Martino.

Claudio Suárez, campeón de tres Copa Oro y la Copa Confederaciones 1999 con México, ve un panorama desalentador de cara a la Copa del Mundo. Siendo el futbolista con más presencias en el Tri hasta el momento con 177 partidos disputados.

"La selección mexicana no está para avanzar de la fase de grupos con el nivel exhibido recientemente en las eliminatorias, partidos amistosos y la Nations League de Concacaf", dijo El Emperador en una entrevista con el periodista Rubén Guerrero.

"Con Polonia es el partido clave, yo lo veo como el más parejo del grupo para la selección de México. Dicho partido será el debut de México en Qatar, el 22 de noviembre. Luego, enfrentará a Argentina el 26 y cerrará el 30 ante Arabia Saudita.

También se mostró crítico contra el entrenador argentino por el rendimiento del equipo. "El funcionamiento de la Selección Mexicana ha sido criticado y me incluyo en esas críticas. Hay llamados del Tata Martino de jugadores que ni siquiera son titulares en sus equipos".

"Yo si llamaría al Chicharito, lo ha hecho bien en la MLS y es el máximo goleador de la Selección. Esto parece ya entonces personal", tiró Suárez.

Héctor Herrera, referente del combinado azteca, salió a bancar y se refirió a la situación de sus colegas Javier Hernández y Carlos Vela, quienes dejaron Europa hace unos años y juegan en la Major League Soccer, lugar a donde llegó Héctor en el presente mercado.

"Ellos son un año mayor o dos que yo, si fuera el técnico de la selección claro que los llamaría porque el Chicharito es el máximo goleador de la selección y un referente en la Selección, es un jugador que por algo ha jugado en los equipos que ha jugado, ha metido los goles que ha metido por lo que es", comentó en una entrevista con TUDN.

"Carlos Vela para mí, lo he dicho siempre, es el mejor jugador mexicano a mi punto de vista, de ver el futbol, pero bueno, eso depende más de él, si quiere venir o no, está aquí y ahora le jalaré la oreja un poco para ver si viene o no, pero no soy el seleccionador de México y no queda en mis manos", agregó.