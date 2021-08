Un importante jugador podría dejar el City

El DT del Manchester City se ha pronunciado y ha dejado en claro el futuro de uno de sus dirigidos.

Por: Facundo Agudo 06 de Agosto 2021 · 15:37 hs

Pep Guardiola ha hablado con la prensa y ha dejado en claro el futuro de Bernardo Silva. "Es nuestro jugador, hay otros dos o tres que quieren irse, pero tienen contrato y si traen alguna oferta, estamos abiertos a negociar cualquier cosa. Pero depende de ellos. La puerta está abierta, no queremos a nadie que no esté contento". Esas fueron algunas de las palabras del DT del City.

Guardiola continúo diciendo, "los jugadores tienen que irse ahora, no a mitad de temporada. Que vengan los representantes y nos lo digan.

Si no traen ofertas, tendrán que quedarse. Cada decisión es la mejor para el club, no para mí ni para ellos. Después no pueden quejarse, ahora tienen que decidir irse o no. Si no después tendrán que mantener silencio, y ponerse al servicio del equipo". Y ha sentenciado que "el City está por encima de todos".

El DT fue claro de la mentalidad que pretende en sus dirigidos y el nombre de Bernardo Silva ha sonado fuerte en varios clubes, por eso su salida parece inminente.